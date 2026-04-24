Пашинян осудил сожжение турецкого флага на факельном шествии в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флага Турции участниками факельного шествия в Ереване. Об этом сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.
«Премьер-министр Пашинян осуждает подобную практику, оценивая ее как безответственную и недопустимую», — сказала пресс-секретарь в интервью госагентству «Арменпресс».
Багдасарян подчеркнула, что сожжение флага признанного государства, тем более соседнего, Пашинян расценил как провокационное поведение, способное усилить напряженность.
Напомним, в столице Армении прошло факельное шествие в память о жертвах геноцида армянского населения Турцией в начале XX века. Перед этим демонстранты сожгли турецкий флаг.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее родственникам перерезали горло за их веру во времена геноцида армян в начале XX века. По словам журналистки, так убили родителей ее бабушки.