Врач объяснил, почему Пушкина невозможно было спасти после дуэли

Поэта Александра Пушкина, раненного на дуэли в живот в 1837 году, невозможно было спасти. Об этом врач Алексей Водовозов рассказал в подкасте «Потом. Соm» на RTVI. Видео опубликовал YouTube НаучДок.

По его словам, кровопотеря не была главной причиной смерти.

— Основное было то, что раздробились кости таза и, естественно, те органы, которые там находятся. А там микрофлора очень неприятная, там вот этот перитонит каловый — это ой какая страшная штука. В то время это однозначно приговор. Без вариантов, — пояснил Водовозов.

Врач отметил, что в те времена пули были крупными и заносили в рану одежду и грязь. Антисептики не существовало, эфирный наркоз еще не изобрели, полостные операции не проводили, а до искусственной вентиляции легких оставалось около 100 лет.

8 сентября 2022 года на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. Согласно официальному заявлению, Елизавета II умерла от старости, однако бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал иную причину смерти королевы. Как оказалось, она страдала от рака костей. Что это за вид онкологии и какие у него симптомы, «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Узнать больше по теме
Елизавета II: биография и долгое правление королевы Англии
За многие годы правления Елизавета II пережила не только радостные моменты, но и столкнулась с критикой, потерями и войнами. Рассмотрим биографию королевы Англии детальнее.
Читать дальше