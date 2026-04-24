Экс-прокурор САП опубликовал расшифровки разговоров Миндича с Умеровым

Появились новые расшифровки разговоров украинского бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым, их опубликовал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.
О публикации расшифровок сообщает украинское издание «Страна.ua». В материале утверждается, что разговоры датированы 8 июля 2025 года, когда Умеров ещё возглавлял ведомство.
Броневицкий рассказал, что получил материалы от источников в правоохранительных органах.
В частности, в расшифровках обсуждаются выплаты из бюджета Минобороны Украины волонтёру Марии Берлинской. Кроме того, говорится о «возможном влиянии на решения по закупкам бронежилетов».
«Миндич спрашивает Умерова о выплатах Берлинской, на что Умеров уточнил, выплачивается ли ей зарплата. Миндич сказал, что он ей и платит», — сказано в публикации.
Из расшифровки разговора следует, что «Маша получает сумму 20», а Миндич попросил устроить на работу «Миколу», который «попросит только три».
Помимо этого, Миндич заявлял о вложениях в размере 300 миллионов долларов в бронежилеты. Умеров по этому вопросу связался с Жумадиловым.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной спецоперации в энергетической сфере страны, и в дело оказались втянуты в том числе ближайшие соратники Зеленского. Миндич стал фигурантом уголовного дела о коррупции в сфере энергетики, в отношении него возбудили и дело о госизмене. По информации Киева, бизнесмен находится в Израиле.
По данным СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров обращался к руководству ФБР с просьбой о защите от преследования со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.