В РФ рассказали о поставках медоборудования в больницы КНДР

Россия предоставит оборудование для строящейся в Вонсане Больницы российско-корейской дружбы. Об этом в программе «Вести» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Российская сторона будет принимать участие в поставке оборудования», — анонсировал поставки российский министр.
На долю России приходится до 70% поставок оборудования во многие страны мира, добавил Мурашко. Кроме того, РФ стала одним из крупнейших экспортеров медикаментов.
По словам Мурашко, строительство больницы завершат в максимально сжатые сроки.
Тем временем Минтранс РФ сообщил, что на границе РФ и КНДР завершили стыковку автомобильного моста через реку Туманная. При этом до этого мост планировали открыть к июню 2026 года.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее подчеркнул, что КНДР всегда будет вместе с Россией.