В РФ рассказали о поставках медоборудования в больницы КНДР

Мурашко сообщил, что РФ поставит в КНДР оборудование для строящейся больницы.

Источник: Комсомольская правда

Россия предоставит оборудование для строящейся в Вонсане Больницы российско-корейской дружбы. Об этом в программе «Вести» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Российская сторона будет принимать участие в поставке оборудования», — анонсировал поставки российский министр.

На долю России приходится до 70% поставок оборудования во многие страны мира, добавил Мурашко. Кроме того, РФ стала одним из крупнейших экспортеров медикаментов.

По словам Мурашко, строительство больницы завершат в максимально сжатые сроки.

Тем временем Минтранс РФ сообщил, что на границе РФ и КНДР завершили стыковку автомобильного моста через реку Туманная. При этом до этого мост планировали открыть к июню 2026 года.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее подчеркнул, что КНДР всегда будет вместе с Россией.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
