Министерство спорта РФ проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на встрече в пятницу обсудит вопрос развития футбола с руководством Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ) и клубов. Собрание состоится в Москве.
Министр спорта РФ отмечал, что мероприятие будет посвящено тому, как далее развивать и совершенствовать главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта. Дегтярев планировал провести встречу с представителями РФС, РПЛ и клубами в сентябре прошлого года для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров, но она была перенесена.
13 апреля на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться со следующего сезона-2026/27, в следующем чемпионате клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. Приказ вступит в силу с 1 июля 2026 года. Дегтярев также сообщал, что лимит на легионеров будет ужесточаться по окончании предстоящего сезона поэтапно, на одного легионера в год, чтобы к 2028 году была схема «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
Президент РПЛ Александр Алаев 15 апреля сообщал, что лига полностью готова к конструктивному взаимодействию. Он отмечал, что в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать коммерческую и спортивную составляющие чемпионата. «Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своем проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование — без резких потрясений», — сказал Алаев.
Реакция клубов.
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал ТАСС, что планирует участие во встрече с Минспортом. «Позиция не изменилась по этому вопросу, для нас важна определенность, а она приближается, что уже хорошо, — сказал Пивоваров. — Какая формула будет утверждена, ту мы и будем исполнять. Конечно, комфортнее будет, если изменения станут происходить постепенно».
Генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что в клубе готовы к новому лимиту на легионеров, он также подтвердил участие во встрече. «Я сам приму участие, как и все клубы. Позицию мы озвучим, со всем уважением, — сказал Некрасов журналистам. — Чего жду от изменений? Обсудим. От встречи ждем конструктивного диалога. “Спартак” готов к новому лимиту, я думаю, что вы знаете исходя из нынешнего состава — мы готовы к разному развитию событий».
Клубы РПЛ с сезона-2022/23 могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что лимит на легионеров нужно оставить прежним. По его словам, клубы РПЛ на встрече с Министерством спорта РФ выскажут свою позицию.
«Раз нас пригласили, то хотят услышать нашу позицию. Мы ее выскажем, хотя вряд ли что-то поменяется. Моя позиция: оставить все, как есть. Пускай все конкурируют, — сказал Айдамиров журналистам. — Шаг за шагом можно вообще прийти к отмене этого лимита, зачем? Сегодня это всех устраивает, молодые игроки появляются, клубы тратят деньги. Мы сейчас только поднимем зарплатные ведомости и все, именно россиян».
Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.