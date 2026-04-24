Министерство спорта РФ проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами

13 апреля на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться со следующего сезона-2026/27, в следующем чемпионате клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. Приказ вступит в силу с 1 июля 2026 года. Дегтярев также сообщал, что лимит на легионеров будет ужесточаться по окончании предстоящего сезона поэтапно, на одного легионера в год, чтобы к 2028 году была схема «10 легионеров в заявке, 5 на поле».