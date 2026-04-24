США поиздержались за время войны с Ираном: придется закупать тысячи ракет

Военно-воздушные силы США планируют в течение ближайших пяти лет закупить у компании Lockheed Martin около 4,3 тысячи крылатых ракет JASSM-ER с дальностью порядка 900 километров. Об этом сообщает Bloomberg.
Закупки рассчитаны до 2031 года включительно. По данным агентства, США хотят восполнить запасы, израсходованные во время конфликта с Ираном.
Ранее министерство войны США заявило о планах в 2027 финансовом году поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдовое. Этот показатель составляет 84,6%. Пентагон запросил 413 млрд долларов.