США поиздержались за время войны с Ираном: придется закупать тысячи ракет

Bloomberg: ВВС США хотят закупить около 4,3 тысяч ракет JASSM за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы США планируют в течение ближайших пяти лет закупить у компании Lockheed Martin около 4,3 тысячи крылатых ракет JASSM-ER с дальностью порядка 900 километров. Об этом сообщает Bloomberg.

Закупки рассчитаны до 2031 года включительно. По данным агентства, США хотят восполнить запасы, израсходованные во время конфликта с Ираном.

Уже со следующего финансового года объемы поставок предполагается резко увеличить — с 144 ракет в текущем году до 821. В Пентагоне рассчитывают, что к 2031 году общий арсенал JASSM-ER составит около 11 тысяч ракет.

Ранее министерство войны США заявило о планах в 2027 финансовом году поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдовое. Этот показатель составляет 84,6%. Пентагон запросил 413 млрд долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше