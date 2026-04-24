С 1 мая вырастут выплаты на детей. Как изменятся начисления федеральных и региональных пособий

Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя. Такое же право есть у усыновителей, опекунов и попечителей. Выплату могут получить люди, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен быть более 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой.