В Японии создали подушку с датчиками сна, которая сама меняет положение головы

Исследования показывают, что с возрастом люди примерно на 50% реже меняют позу во сне. Снижение подвижности уменьшает нагрузку на мышцы, из-за чего утром нередко возникает ощущение скованности и усталости. Mirakuru должна компенсировать этот эффект. Внутри размещены шесть воздушных камер — четыре вертикальные и две горизонтальные. Они имеют более десяти режимов движения, которые автоматически меняются ночью. Подушка реагирует на положение пользователя и регулирует зоны поддержки на основе данных встроенных датчиков.