Киркоров почтил память самого близкого человека: зал залился слезами

Филипп Киркоров показал трогательные кадры с мамой во время концерта.

Источник: Комсомольская правда

Певец Филипп Киркоров растрогал публику на концерте в Санкт-Петербурге до глубины души. Артист показал трогательный номер с мамой. На опубликованных в Сети кадрах заметно, как во время концерта на экране показали ИИ-видео Филиппа Киркорова в объятиях мамы. Зал не сдерживал эмоций и отреагировал слезами.

Мать певца, Виктория Марковна Киркорова, умерла в день рождения сына, 30 апреля 1994 года.

Киркоров прибыл в Пулково 22 апреля. Короля российской эстрады в аэропорту встретили репортеры и толпы фанатов с букетом роз.

В Санкт-Петербурге артиста сопровождал рыжий щенок Леонардо, которого он держал на руках. По словам артиста, они вместе впервые отправились в Петербург.

Ранее KP.RU писал, что спустя 31 год Киркоров решил перенести прах своей мамы и бабушки из Болгарии на российскую землю. Артист объяснил свое решение тем, что поездки в Болгарию к могилам мамы и бабушки стали для него слишком тяжелыми. Теперь он планирует перезахоронить прах родственников на Троекуровском кладбище столицы.

18 марта 2025 года на 93-м году жизни умер эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова.

