Календарь на 24 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

День памяти жертв геноцида — Армения. Траурная дата, связанная с событиями 24 апреля 1915 года, когда в Османской империи начались массовые аресты и казни представителей армянской интеллигенции — писателей, врачей, педагогов, общественных деятелей. Всего за годы геноцида погибло около полутора миллионов человек. В Ереване тысячи людей направляются к мемориалу Цицернакаберд, чтобы возложить цветы к Вечному огню. В диаспорах по всему миру проходят памятные митинги и просветительские лекции.