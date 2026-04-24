Не греши! Что строго запрещено 25 апреля 2026 в день Василия Парильщика

Василий жил в восьмом веке и был избран епископом города Пария (территория современной Турции). Когда в Византии возникла иконоборческая ересь, святитель решительно встал на защиту почитания икон. Он отказался подписывать постановление об их уничтожении — и за эту твёрдость претерпел гонения, голод и нищету. Но до конца жизни остался верен православному исповеданию. Именно за эту стойкость Василий получил имя Исповедник: он исповедал веру не только словами, но и всей своей жизнью, став примером для последующих поколений верующих. В этот день также прославляется Муромская икона Божией Матери. Согласно преданию, её привёз в Муром из Киева святой благоверный князь Константин. Когда язычники задумали убить князя за проповедь христианства, он вышел к ним с образом Богородицы. Благодать, исходившая от Лика, тронула сердца — и заговорщики приняли крещение. Ещё одно чудо связано с епископом Василием Рязанским. В конце XIII века его оклеветали и приговорили к казни. В ночь перед исполнением приговора святитель пришёл с Муромской иконой на берег Оки, снял с себя епископскую мантию, распростёр её по воде — и чудесным образом поплыл по течению против ветра. Он доплыл до старой Рязани, где его встретили князья и народ с крестным ходом. После этого епископская кафедра была перенесена из Мурома в Рязань, а чудотворная икона осталась там, получив второе название — «Моление св. Василия».Празднование чудотворной иконе было установлено в 1810 году указом Святейшего Синода.