Что строго запрещено 25 апреля 2026 в день Василия Парильщика

Ещё одно чудо связано с епископом Василием Рязанским. В конце XIII века его оклеветали и приговорили к казни. В ночь перед исполнением приговора святитель пришёл с Муромской иконой на берег Оки, снял с себя епископскую мантию, распростёр её по воде — и чудесным образом поплыл по течению против ветра. Он доплыл до старой Рязани, где его встретили князья и народ с крестным ходом. После этого епископская кафедра была перенесена из Мурома в Рязань, а чудотворная икона осталась там, получив второе название — «Моление св. Василия».