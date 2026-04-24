Что строго запрещено 25 апреля 2026 в день Василия Парильщика

25 апреля православные вспоминают Василия Исповедника — епископа Парийского, который в VIII веке смело выступил против иконоборчества и отстоял право верующих на почитание святых образов. В народном календаре этот день называли «Василий Парильщик»: считалось, что солнце припекает так сильно, что начинает «парить» землю.
Также в эту дату прославляется Муромская икона Божией Матери. Разбираемся в истории праздника и народных традициях, связанных с этой датой.
Что за праздник 25 апреля 2026?
Василий жил в восьмом веке и был избран епископом города Пария (территория современной Турции). Когда в Византии возникла иконоборческая ересь, святитель решительно встал на защиту почитания икон. Он отказался подписывать постановление об их уничтожении — и за эту твёрдость претерпел гонения, голод и нищету. Но до конца жизни остался верен православному исповеданию.
Именно за эту стойкость Василий получил имя Исповедник: он исповедал веру не только словами, но и всей своей жизнью, став примером для последующих поколений верующих.
В этот день также прославляется Муромская икона Божией Матери. Согласно преданию, её привёз в Муром из Киева святой благоверный князь Константин. Когда язычники задумали убить князя за проповедь христианства, он вышел к ним с образом Богородицы. Благодать, исходившая от Лика, тронула сердца — и заговорщики приняли крещение.
Ещё одно чудо связано с епископом Василием Рязанским. В конце XIII века его оклеветали и приговорили к казни. В ночь перед исполнением приговора святитель пришёл с Муромской иконой на берег Оки, снял с себя епископскую мантию, распростёр её по воде — и чудесным образом поплыл по течению против ветра. Он доплыл до старой Рязани, где его встретили князья и народ с крестным ходом. После этого епископская кафедра была перенесена из Мурома в Рязань, а чудотворная икона осталась там, получив второе название — «Моление св. Василия».
Празднование чудотворной иконе было установлено в 1810 году указом Святейшего Синода.
Что рекомендуется делать 25 апреля 2026 года.
Продолжать дела, начатые накануне. День сохраняет равновесие, и начинания имеют шанс на успешное завершение.
Посетить баню или принять ванну: водные процедуры в этот день считались особенно очищающими.
После омовения надеть чистую одежду — как символ обновления и духовной чистоты.
Обратиться с молитвой к Василию Исповеднику за твёрдостью духа и к Муромской иконе — за защитой в трудных обстоятельствах.
Что запрещено делать 25 апреля 2026 года.
Начинать новые дела: считалось, что они не принесут желаемого результата.
Терять над собой контроль: прежде чем что-то сказать или сделать, нужно хорошо обдумать поступок — слово в этот день имеет особую силу.
Конфликтовать и спорить: ссоры 25 апреля сулят долгие обиды и разлад в отношениях.
Для современных верующих 25 апреля — повод задуматься о ценности твёрдых убеждений. История Василия Исповедника показывает, что даже в эпоху гонений можно остаться верным своим принципам. А народные приметы, пусть и не имеют научного обоснования, напоминают о простых вещах: бережном отношении к слову, чистоте помыслов и силе традиции.