Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение ЕС о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.
Он задался вопросом о том, как европейские страны после очередных ограничительных мер будут оплачивать российский газ.
«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввёл запрет на транзакции с 20 российскими банками.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.