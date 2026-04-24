Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за газ из РФ

Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, как европейские страны после очередных ограничительных мер будут оплачивать российский газ.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение ЕС о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.

Он задался вопросом о том, как европейские страны после очередных ограничительных мер будут оплачивать российский газ.

«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввёл запрет на транзакции с 20 российскими банками.

Пакет санкций планировалось утвердить ещё в феврале, однако процесс затянулся из-за позиции Венгрии. Будапешт блокировал решение, требуя возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

