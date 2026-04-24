WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приглашения лидера России Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в декабре. Такую информацию опубликовало издание The Washington Post.
«Официальное приглашение пока не было направлено, но Россия является членом G20 и будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров», — цитирует источник в Госдепартаменте издание.
По данным инсайдера, Трамп ясно дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин на данный момент не рассматривает возможность участия в саммите «Большой двадцатки».