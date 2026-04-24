Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20

Президент США может пригласить лидера России на саммит «Большой двадцатки».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приглашения лидера России Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в декабре. Такую информацию опубликовало издание The Washington Post.

«Официальное приглашение пока не было направлено, но Россия является членом G20 и будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров», — цитирует источник в Госдепартаменте издание.

По данным инсайдера, Трамп ясно дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется.

Напомним, Россия получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20, который пройдет 14−15 декабря в Майами. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин отметил, что вопрос о составе российской делегации будет решен ближе к дате проведения мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин на данный момент не рассматривает возможность участия в саммите «Большой двадцатки».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше