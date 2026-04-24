У нового главы управления СБУ Харьковской области нашли имущество на $1 млн

По данным издания Bihus.Info, дорогостоящие активы стали появляться в семье Дениса Лутия с конца 2021 года, когда его жена Юлия купила две квартиры в элитном клубном доме на побережье Черного моря ориентировочной стоимостью $80 тыс. и Range Rover Velar.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Родственники Дениса Лутия, которого на этой неделе назначили главой управления СБУ Харьковской области, за последние несколько лет приобрели недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около $1 млн. Об этом сообщило украинское издание Bihus.Info по итогам собственного расследования.

По его данным, дорогостоящие активы стали появляться в семье Лутия с конца 2021 года, когда его жена Юлия купила сразу две квартиры в элитном клубном доме на побережье Черного моря ориентировочной стоимостью $80 тыс. и Range Rover Velar 2021 выпуска, который тогда стоил более $50 тыс. Сам Лутий пользовался автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года выпуска, оформленным на брата Руслана, стоимостью около $150 тыс.

С тех пор в собственности родственников Лутия, ни один из которых не занимался бизнесом или иной высокодоходной деятельностью, появилось большое количество дорогой недвижимости и транспорта, в том числе земля в элитном частном секторе в Одессе, дом и несколько участков земли в коттеджном поселке «Лагом» вблизи Львова, мотоцикл Honda GL 18000 Gold Wing и прочее.