Бывший министр обороны Грузии Бурчуладзе приговорён к 10 годам

Суд в Тбилиси вынес решение по делу о коррупции Джуаншера Бурчуладзе.

Источник: Комсомольская правда

Тбилисский суд приговорил экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам тюрьмы. Его признали виновным в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

«Джуаншер Бурчуладзе приговорен к десяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Бурчуладзе был взят под стражу 11 сентября. Ему предъявили обвинения по двум статьям: превышение должностных полномочий и отмывание незаконных средств. Максимальное наказание, которое ему грозило, составляло 12 лет лишения свободы.

В январе бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал свою вину по делу о легализации незаконных доходов. Премьера приговорили к пяти годам лишения свободы.

Тем временем действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель генерального секретаря НАТО Кевин Гамильтон обсудили темы партнерства между Ереваном и НАТО.

