Бывший министр обороны Грузии Бурчуладзе приговорён к 10 годам

Тбилисский суд приговорил экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам тюрьмы. Его признали виновным в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Бурчуладзе был взят под стражу 11 сентября. Ему предъявили обвинения по двум статьям: превышение должностных полномочий и отмывание незаконных средств. Максимальное наказание, которое ему грозило, составляло 12 лет лишения свободы.
В январе бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал свою вину по делу о легализации незаконных доходов. Премьера приговорили к пяти годам лишения свободы.
