Пригожин жив? Полный разбор безумных теорий: от тайного побега до двойников в электричках

Новый виток бурным обсуждениям придал Павел Губарев — личность хоть и противоречивая, но всё же исторически заметная. В 2014 году он стал одним из лидеров ополчения и был избран «народным губернатором» на митинге в Донецке, хотя в официальное правительство ДНР так и не вошёл. В 2023-м его задерживали у Мещанского суда Москвы во время вынесения приговора Игорю Стрелкову, а недавно Таганский суд оформил на него протокол о дискредитации армии со штрафом до 50 тысяч рублей. В апреле 2026 года в интервью Юрию Дудю* Губарев, с улыбкой отвечая на вопрос о гибели Пригожина, выдал пусть и короткую, но очень конкретную формулировку.