«Авангард» постарается взять реванш у «Локомотива» в ½ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» впервые за пять лет постарается пробиться в финал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и заодно взять реванш за прошлогоднее поражение у ярославского «Локомотива». В другой полуфинальной серии Кубка Гагарина встретятся магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».
В составах трех из четырех полуфиналистов больших изменений не ожидается. Списки травмированных пусты у «Ак Барса» и «Локомотива». У «Металлурга» продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы Дмитрий Силантьев, который недавно допустил, что может вернуться на лед в начале мая. Но очевидно, что ждать от него чего-то выдающегося не стоит.
Стоит ожидать появление у «Авангарда» защитников Семена Чистякова и Вячеслава Войнова, которые, как и нападающий Александр Волков, отправятся с командой в Ярославль, о чем ТАСС сообщили в пресс-службе омского клуба. Чистяков получил травму еще в первом матче ¼ финала с московским ЦСКА, после чего не выходил на лед. Войнов в последний раз играл в серии ⅛ финала с нижнекамским «Нефтехимиком» в конце марта, Волков пропустил последние два матча противостояния с армейцами. На кого «Авангард» не сможет рассчитывать в этом сезоне, так это на нападающего Ивана Игумнова, который получил травму в серии с «Нефтехимиком» и затем перенес операцию на ноге.
«Потеря Чистякова может сказаться с точки зрения вариативности состава, так как у “Авангарда” выбора нет. Войнов тоже может добавить вариативность при игре в большинстве», — сказал ТАСС экс-арбитр и бывший генменеджер ряда отечественных клубов Леонид Вайсфельд.
Омский коллектив не выходил в финал Кубка Гагарина с 2021 года, в том же сезоне команда завоевала трофей, победив в решающей серии ЦСКА (4−2). В 2024—2025 годах «Авангард» дважды уступил «Локомотиву» на стадии четвертьфинала. В обоих случаях ярославцы оказались сильнее по итогам семиматчевого противостояния. В текущем плей-офф КХЛ еще ни в одной серии не потребовалось максимального количества встреч.
У кого лучше физическая форма.
После вылета из плей-офф минского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» стало понятно, что в КХЛ не будет нового чемпиона, как это случилось год назад с «Локомотивом». Нынешние полуфиналисты Кубок Гагарина уже выигрывали главный трофей: «Ак Барс» и «Металлург» по три раза становились сильнейшими по итогам сезона, «Авангард» побеждал в 2021 году.
В последний раз в полуфинале встречались команды, которые уже выигрывали Кубок Гагарина, в 2023 году: тогда в ½ финала вышли ЦСКА, СКА, «Ак Барс» и «Авангард». Только два тренера из команд-полуфиналистов побеждали ранее в плей-офф: приводивший к титулу «Авангард» Боб Хартли, который сейчас возглавляет «Локомотив», и наставник «Металлурга» Андрей Разин. При этом каждый из этих специалистов отстает по количеству побед в качестве тренера в матчах плей-офф Кубка Гагарина от Игоря Никитина, который в этом году установил рекорд, опередив Зинэтулу Билялетдинова, на счету которого 90 выигранных встреч.
Вполне вероятно, для 65-летнего Хартли нынешний сезон станет последним в КХЛ в тренерской карьере. И в дальнейшем канадец либо будет консультировать какой-либо клуб, либо снова вернется к спокойной жизни.
«И Хартли, и главный тренер “Авангарда” Ги Буше одинаковы в плане мастерства. Другое дело, у Хартли есть преимущество, так как он выигрывал плей-офф, причем на разных уровнях (специалист в 2001 году приводил к победе в Кубке Стэнли “Колорадо” — прим. ТАСС), победный опыт Хартли немного перевешивает», — сказал Вайсфельд.
Собеседник агентства считает, что в паре «Металлург» — «Ак Барс» у соперников есть свои козыри. «У Металлурга» это быстрота, скорость, а у «Ак Барса» — физическая мощь, игра на пятаке. Кто лучше ими воспользуется, тот и выигрывает. Но мне кажется, в этой серии очень много будет зависеть от того, в каком физическом состоянии подойдут команды", — отметил он.
В пятницу начнется полуфинальная серия между «Локомотивом» и «Авангардом». Днем позднее в Магнитогорске стартует противостояние между «Металлургом» и «Ак Барсом».