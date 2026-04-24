Роспотребнадзор назначен Нацорганом по Международным медико-санитарным правилам

Роспотребнадзор получил статус Национального органа по Международным медико-санитарным правилам. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

«МИД России проинформировать в установлённом порядке Всемирную организацию здравоохранения о принятом решении», — указано в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что Россия достигла значительных успехов в борьбе с гепатитом В. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна справилась с этим заболеванием. По её словам, в России фиксируют самые низкие показатели заболеваемости за всё время наблюдений. Попова отметила, что сейчас регистрируют буквально единичные случаи. Это позволяет говорить о фактическом контроле над инфекцией.

