Роспотребнадзор назначен Нацорганом по Международным медико-санитарным правилам

Ранее сообщалось, что Россия достигла значительных успехов в борьбе с гепатитом В. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна справилась с этим заболеванием. По её словам, в России фиксируют самые низкие показатели заболеваемости за всё время наблюдений. Попова отметила, что сейчас регистрируют буквально единичные случаи. Это позволяет говорить о фактическом контроле над инфекцией.