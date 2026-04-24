24 апреля в календаре: Международный день солидарности молодёжи и неделя иммунизации

Если воды не потекли, то весна поздняя и лето будет плохим. Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе — ожидай сильного ливня. Зацвела верба — ожидай потепления. Если идет дождь — то грибов уродится много. Если вдарят заморозки, то будет прекрасный урожай груздей. Утром небо румяное или красноватое — к ветру или дождю. Маленькие тучи начинают разрастаться вширь — к дождю с юга, а между собой соединяться — к сильному ливню. Антип без воды — закрома без зерна. Солнечный день, морозное утро — яровые начнут быстро расти. Если вода во второй раз разольется обильнее первого, то поздний посев уродится. Если ива распушилась — зима точно не воротится. Если чибисов не видно при начале полой воды — значит, это не настоящее половодье. Снег, выпавший после половодья — озимые не уродятся. На Антипа день хорошо лечить зубную боль.