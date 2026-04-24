24 апреля в календаре: Международный день солидарности молодёжи и неделя иммунизации

Какой сегодня праздник.
День российского стоматолога День рождения газированной воды День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей День витражных сказок Международный день солидарности молодёжи Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира Всемирный день защиты лабораторных животных День модной революции Международный день вина «Вионье» Всемирный день спорта слепых Всемирный день борьбы с менингитом День осведомлённости о недиагностированных детях Международный день просмотра телесериала «Светлячок» Всемирная неделя иммунизации День осведомлённости о хроническом полипозном риносинусите Всемирный день осведомлённости о коррозии День памяти святителя Варсонофия, епископа Тверского День памяти священномученика Антипы Пергамского День памяти преподобного Иакова Железноборовского.
Именины.
Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.
Антип Водогон.
Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.
В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.
Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».
Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.
На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.
Кроме всего прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.
События.
1671 год — Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен.
1682 год — в Пустозерске сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества.
1800 год — основана Библиотека конгресса США.
1833 год — запатентована газированная вода.
1916 год — в Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха».
1927 год — в Москве открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов.
1938 год — состоялась кинопремьера советской музыкальной комедии «Волга-Волга» (6+).
1946 год — совершен первый полет первого советского турбореактивного истребителя МиГ-9.
1964 год — в Копенгагене обезглавлена Русалочка.
1990 год — выведен на околоземную орбиту космический телескоп Хаббл.
2001 год — Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.
2003 год — выход Windows Server 2003.
2004 год — США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад.
2007 год — в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина.
2009 год — General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.
2022 год — Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции, победив во втором туре выборов Марин Ле Пен.
В этот день родились.
Бенджамин Ли Уорф (1897 — 1941 г.), американский лингвист и этнограф.
Роберт Пенн Уоррен (1905 — 1989 г.), американский поэт, писатель, литературный критик.
Вера Романова (1906 — 2001 г.), русская Княжна императорской крови.
Барбра Стрейзанд (1942 г.), американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер.
Жан-Поль Готье (1952 г.), французский модельер, президент собственного модного дома.
Ирина Чащина (1982 г.), российская гимнастка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта.
Юлианна Караулова (1988 г.), российская эстрадная певица и телеведущая.
Народные приметы.
Если воды не потекли, то весна поздняя и лето будет плохим. Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе — ожидай сильного ливня. Зацвела верба — ожидай потепления. Если идет дождь — то грибов уродится много. Если вдарят заморозки, то будет прекрасный урожай груздей. Утром небо румяное или красноватое — к ветру или дождю. Маленькие тучи начинают разрастаться вширь — к дождю с юга, а между собой соединяться — к сильному ливню. Антип без воды — закрома без зерна. Солнечный день, морозное утро — яровые начнут быстро расти. Если вода во второй раз разольется обильнее первого, то поздний посев уродится. Если ива распушилась — зима точно не воротится. Если чибисов не видно при начале полой воды — значит, это не настоящее половодье. Снег, выпавший после половодья — озимые не уродятся. На Антипа день хорошо лечить зубную боль.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.