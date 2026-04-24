«Грубо вмешались»: Сийярто указал виновного в проигрыше Орбана

Сийярто: Орбан проиграл выборы в Венгрии из-за вмешательства Киева и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто связал поражение премьер-министра Виктора Орбана и партии «Фидес» на парламентских выборах с вмешательством Украины и ЕС. Об этом он заявил в интервью Telex.

«Они хотели смены правительства, нашего поражения на выборах. И я считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс», — сказал дипломат.

Сийярто добавил, что Владимир Зеленский, украинское руководство и структуры в Брюсселе не поддерживали курс действующей власти Венгрии и были заинтересованы в ее смене.

Глава МИД Ирландии Хелен МакЭнти сообщил, что 22 апреля Венгрия сняла вето с выделения Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и 20-го пакета санкций в отношении России.

Это произошло сразу после того, как на парламентских выборах победила партия «Тиса». Хотя ее лидер Петер Мадьяр утверждал, что в этом вопросе будет придерживать политики своего предшественника.

Напомним, что Сийярто не принимал участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. На нем 23 апреля ЕС одобрил выделение средств Украине и введение санкций против России.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше