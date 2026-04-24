Россельхознадзор остановил ввоз 27 тонн скумбрии из Китая в Приморье

Партию мороженой рыбы не пустили из-за нарушений требований к маркировке.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора остановило ввоз 27 тонн тихоокеанской скумбрии из Китая. Партия прибыла во Владивосток 7 апреля, владельцем товара указано предприятие из Москвы. Рыбу проверили на территории Владивостокского рыбного порта сотрудники пограничного ветеринарного пункта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

При досмотре выяснилось, что на маркировке транспортной упаковки нет информации на русском языке о стране происхождения и стране назначения товара. Управление сочло это нарушением Единых ветеринарно санитарных требований и норм российского законодательства.

«Во время досмотра государственным инспектором Службы установлено, что на маркировке транспортной упаковки скумбрии нет информации на русском языке о стране происхождения и стране назначения товара», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство приостановило перевозку этой партии. После устранения нарушений в маркировке груз смогут отправить дальше и пустить в продажу.