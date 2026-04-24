Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на 3 недели

«Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — написал американский глава в социальной сети Truth Social.
Трамп считает, что у Израиля и Ливана существует высокая вероятность договориться о мире до конца текущего года.
AFP ранее сообщало, что Ливан намерен запросить у Израиля продление перемирия.
В центре столицы Ливана прошел митинг в память о погибшей от рук израильских военных ливанской журналистке Амаль Халиль.