Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на 3 недели

Трамп считает, что Израиль и Ливан могут договориться о мире до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.

«Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — написал американский глава в социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что у Израиля и Ливана существует высокая вероятность договориться о мире до конца текущего года.

AFP ранее сообщало, что Ливан намерен запросить у Израиля продление перемирия.

Накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные попали под ракетный удар на юге Ливана. В Израиле возлагают ответственность за инцидент на «Хезболлу».

В центре столицы Ливана прошел митинг в память о погибшей от рук израильских военных ливанской журналистке Амаль Халиль.