Смирнова считает, что бронзой на ЧЕ по борьбе подвела команду

ТИРАНА, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянка Елизавета Смирнова испытывает чувство вины перед командой, несмотря на завоеванную бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Тиране. Об этом она рассказала ТАСС.
Бронзовый призер чемпионата мира 2025 года Смирнова в весовой категории до 50 кг в схватке за третье место на турнире в Тиране победила швейцарку Свенью Джунго — 4:0.
«Я думаю, все дело в подготовке. Не было таких жарких схваток, особой качки не было, восстанавливалась после микротравм. После чемпионата мира два месяца, можно сказать, восстановлением занималась. Все это суммировалось, и в нужной схватке не получилось раскрыться», — сказала Смирнова.
«Бронза — она, наверное, больше для тренерского штаба, для всех, кто ждал медали. А я уезжаю с чувством, что подвела всех. Все верили, все ждали только золота — родные, близкие, тренеры. Очень сильно их подвела», — добавила собеседница агентства.
Несмотря на разочарование, спортсменка не теряет мотивации. «От процесса борьбы я все равно получаю удовольствие — и когда вес гоняю, и когда на турниры прилетаю, и во время подводки. Скоро чемпионат России, я надеюсь добраться до чемпионата мира», — заключила она.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.