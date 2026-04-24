Миронов предложил дать коммунальные льготы ликвидаторам аварии на ЧАЭС

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в 50%.
Поправки в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» будут внесены на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается предоставить право на 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме указанным категориям граждан независимо от вида жилищного фонда, в котором они проживают», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проект направлен на поддержку граждан, ставших инвалидами, пострадавших от лучевой болезни и других заболеваний в результате участия в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. По словам лидера партии, по действующему законодательству инвалидам-чернобыльцам государство выплачивает 50% компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капремонт.
«Но есть один нюанс: компенсация предоставляется только тем, кто проживает в государственном, муниципальном жилом фонде или в приватизированных квартирах. Граждане, которые купили жильё или получили его по наследству, её не получают, что, конечно же, несправедливо», — пояснил он.