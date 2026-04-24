Квартиры, машины и роскошные особняки: Журналисты узнали о миллионном состоянии главы управления СБУ Харьковской области

Близкие Дениса Лутия — нового руководителя управления СБУ в Харьковской области — за последние годы купили недвижимость, машины и мотоциклы примерно на $1 млн. Об этом пишет украинское издание Bihus.Info.
Как утверждает Bihus.Info, с конца 2021 года в семье Лутия фиксируются внезапные крупные покупки. Так, жена чиновника Юлия купила две квартиры в элитном клубном жилом комплексе на побережье Черного моря, примерно за $80 тыс., и Range Rover Velar 2021 года стоимостью более $50 тыс.
На брата Руслана был оформлен Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года ценой около $150 тыс., этим автомобилем пользовался сам Лутий.
С тех пор у не занимающихся бизнесом родственников Лутия появилось множество дорогих активов: земля в элитном секторе Одессы, дом с участками в коттеджном поселке «Лагом» под Львовом, мотоцикл Honda GL 18000 Gold Wing и другая недвижимость с транспортом.
Ранее появилось видео, как бывший генерал СБУ в общественном туалете подделывал накладные.