Трамп: приезд Путина на саммит G20 в США был бы очень полезным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в США был бы очень полезным.

Источник: Аргументы и факты

«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, ему неизвестно, приглашён ли президент Российской Федерации на саммит G20 в Майами.

Трамп выразил сомнения в том, что Путин лично посетит мероприятие.

«Я не знаю о приглашении, был ли он приглашён», — заявил он.

Напомним, по данным The Washington Post, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который состоится декабре текущего года.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято.

