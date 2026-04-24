Трамп: приезд Путина на саммит G20 в США был бы очень полезным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в США был бы очень полезным.
«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, ему неизвестно, приглашён ли президент Российской Федерации на саммит G20 в Майами.
Трамп выразил сомнения в том, что Путин лично посетит мероприятие.
«Я не знаю о приглашении, был ли он приглашён», — заявил он.
Напомним, по данным The Washington Post, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который состоится декабре текущего года.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято.