Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 апреля, сообщил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по итогам встречи с представителями двух стран в Белом доме.

— Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели, — говорится в сообщении.

По словам американского лидера, переговоры прошли очень хорошо. Он также выразил надежду в ближайшее время принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Трамп добавил, что США продолжат помогать Ливану в борьбе против движения «Хезболлах».

Во вторник, 21 апреля, Трамп заявил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.

Трамп выделил от трех до пяти дней на выработку единой позиции по возобновлению диалога о мире с Ираном. Удастся ли сторонам прийти к диалогу, рассказал востоковед Турал Керимов.

19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, из-за закрытия Ормузского пролива страна каждый день теряет почти 500 миллионов долларов.