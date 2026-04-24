Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели

— Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели, — говорится в сообщении.
По словам американского лидера, переговоры прошли очень хорошо. Он также выразил надежду в ближайшее время принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.
Трамп добавил, что США продолжат помогать Ливану в борьбе против движения «Хезболлах».
Во вторник, 21 апреля, Трамп заявил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.
Трамп выделил от трех до пяти дней на выработку единой позиции по возобновлению диалога о мире с Ираном. Удастся ли сторонам прийти к диалогу, рассказал востоковед Турал Керимов.
19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, из-за закрытия Ормузского пролива страна каждый день теряет почти 500 миллионов долларов.