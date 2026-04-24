Что еще и о чем сказал в программной статье Александр Гусев

О единстве.
«Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями».
О приоритетах.
«Все, что связано с проведением СВО… — наш приоритет».
О причинах конфликта с Украиной.
«Они буквально вынудили Россию вступить в схватку. Нам не оставили возможности поступить иначе».
О факторах победы в СВО.
«Основы нашей предстоящей победы — праведность… консолидация народа и героизм военнослужащих».
О ветеранах СВО.
«Герои СВО станут хорошими управленцами».
О деятельности «Единой России».
«Когда возможности исполнительной власти дополняются Народной программой… результаты удваиваются».
О региональной экономике.
«Развитие региона измеряется не тем, сколько мы построили заводов, а тем, сколько земляков мы сделали счастливее».
О социальной политике.
«Забота о человеке — главная статья областного бюджета развития».
О народе.
«Народ — та матрица, в которой национальные интересы неразрывно сплетены с повседневными заботами каждой семьи».
О политическом подходе.
«Не обещать недостижимого, выполнять обещанное».
Об эффективности.
«Главным критерием становится то, как результаты решений ощущаются людьми».