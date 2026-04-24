Что еще и о чем сказал в программной статье Александр Гусев

О единстве’Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями".

О единстве.

«Когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены — сталкивались с трагедиями».

О приоритетах.

«Все, что связано с проведением СВО… — наш приоритет».

О причинах конфликта с Украиной.

«Они буквально вынудили Россию вступить в схватку. Нам не оставили возможности поступить иначе».

О факторах победы в СВО.

«Основы нашей предстоящей победы — праведность… консолидация народа и героизм военнослужащих».

О ветеранах СВО.

«Герои СВО станут хорошими управленцами».

О деятельности «Единой России».

«Когда возможности исполнительной власти дополняются Народной программой… результаты удваиваются».

О региональной экономике.

«Развитие региона измеряется не тем, сколько мы построили заводов, а тем, сколько земляков мы сделали счастливее».

О социальной политике.

«Забота о человеке — главная статья областного бюджета развития».

О народе.

«Народ — та матрица, в которой национальные интересы неразрывно сплетены с повседневными заботами каждой семьи».

О политическом подходе.

«Не обещать недостижимого, выполнять обещанное».

Об эффективности.

«Главным критерием становится то, как результаты решений ощущаются людьми».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше