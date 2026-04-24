Александр Гусев приблизился к победе

Статья Александра Гусева «Единение ради победы» (название отсылает к цитате из Владимира Путина в эпиграфе) объемом почти 17 тыс. печатных знаков заняла две полосы областных газет «Коммуна» и «Воронежский курьер» в номерах от среды, 22 апреля. В пятницу, 24 апреля, публикация господина Гусева, по данным «Ъ-Черноземье», выйдет в печать во всех районных газетах региона.
Господин Гусев подписался одновременно и как губернатор, и как секретарь воронежского реготделения «Единой России», которое он возглавил 17 декабря. И в статье он подробно объяснил причины того, почему в регионе была реализована именно эта политическая конструкция. «К сожалению, мы не так часто публично говорим о делах партийных — пора исправлять ситуацию», — анонсировал тему губернатор.
Господин Гусев объяснил свое решение совместить административную и политическую должности как одновременно вынужденное и стратегически необходимое в текущих условиях. Сейчас, по его словам, период «значительного напряжения сил», поэтому важно консолидировать власть, партийные структуры, общество. «Нужно объединять все возможные ресурсы», — написал господин Гусев.
Глава региона считает, что текущее совмещение должностей позволяет ему быстрее принимать решения, эффективнее реализовывать проекты, усиливать достижения от работы: «Результаты удваиваются». Господин Гусев спустя четыре месяца после кадровых изменений признает, что теперь в его взглядах происходит переход от «исключительно административного руководителя», которым воспринимал себя ранее, к политическому деятелю, «руководителю партийному».
Также особый акцент в статье господин Гусев делает на патриотизме. В публикации неоднократно подчеркиваются такие тезисы, как противостояние России Западу и защита национальных ценностей. Губернатор как автор рассуждает об условиях победы РФ в СВО и приходит к выводу, что ключевое условие одно — «единство». Ключевая идея — консолидация общества, власти и партии ради достижения целей страны. Победа (в контексте СВО), по мнению господина Гусева, возможна благодаря сочетанию трех факторов: «праведности курса», «единства народа», «героизма военных».
Экономическим вопросам в статье уделяется несколько меньше внимания. Господин Гусев напоминает, что Воронежская область одновременно успешна и как «аграрный лидер», и как «индустриальный центр». Особо выделяются достижения сельского хозяйства: лидирующие позиции по производству масла, высокие показатели по молоку, мясу, сахару, вклад в продовольственную безопасность страны. Но все это лишь «каркас», смысл которого в социальной сфере.
В своем Telegram-канале господин Гусев отметил, что статьей он «решил выступить в раритетном для себя формате»:
«Дал, наверное, уже сотни интервью, ответил на тысячи вопросов. А вот именно статья — штучный способ коммуникации… Когда тебя не ограничивают набором определенных тем, ты имеешь возможность высказать, что накопилось в душе, что сам считаешь наиболее важным, быть может, даже пофилософствовать».
Политолог Владимир Слатинов сказал, что «насладился» чтением статьи воронежского губернатора. Но он рекомендовал главе региона в будущем не стремиться уместить весь массив мыслей в одно выступление, а следовать примеру Владимира Путина, который в 2012 году публиковал серию программных статей, каждая из которых посвящена одному направлению. «Александр Гусев вновь смог выделится в публичной коммуникации из массы других губернаторов столь яркой, что она порой становится серой. В эпоху искусственного интеллекта, ежедневных губернаторских онлайн-трансляций и видеообращений статья выглядит как действительно эксклюзивный формат. Текст получился чрезвычайно объемным и всеохватывающим. Он затрагивает одновременно СВО, здравоохранение, демографию, национальные проекты, партийные программы», — заметил господин Слатинов.
«Сама идея статьи губернатора в качестве секретаря регионального отделения “ЕР” интересна и оригинальна. Она показывает и доказывает, что партийная роль для Александра Гусева — не формальность и не просто электоральная задача, а инструмент повышения качества управления регионом. Через партийный статус губернатор может улучшить обратную связь с органами власти, партийными активистами и рядовыми гражданами, повышая эффективность прохождения запросов и реализации инициатив. Своей статьей он как автор в первую очередь объясняет принятое решение, адресуя объяснение не столь широкому кругу читателей, сколь другим таким же, как он, политическим акторам», — заключил эксперт.
Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин полагает, что «губернатор Воронежской области Александр Гусев не зря заострил в своей программной статье проблему связки “ЕР” и региональных властей». «Он задался вопросом: почему глава региона должен быть еще и главой реготделения “ЕР”? Потому что это, повышая ответственность перед гражданами, одновременно сращивает госслужащих с народными представителями и партийным активом. И есть с кого спросить, попросту говоря, и сложно сломать этот механизм взаимодействия», — отметил господин Мухин после знакомства с публикацией воронежского губернатора.
Как подсчитал «Ъ-Черноземье», по данным на 22:00 23 апреля, статью господина Гусева на сайте «Коммуны» (работает в составе принадлежащего облправительству АО «Студия “Губерния”») по ссылке, опубликованной в каналах главы региона в Telegram и Max, открыл 821 пользователь. На портале крупнейшего государственного медиахолдинга региона «РИА Воронеж», объединяющего большую часть воронежских госСМИ, статью за авторством господина Гусева за два дня начинали читать 1 203 пользователя.