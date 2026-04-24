Пугачева отреагировала на смерть своего главного двойника

Певица Алла Пугачева отреагировала на печальную новость о смерти своего главного двойника, пародиста Алексея Золотова, который скончался на 57-м году жизни. Информация была опубликована арт-фестивалем «Пугачевская весна».
Арт-фестиваль «Пугачевская весна» сообщил о смерти Алексея Золотова, который прославился своими пародиями на Аллу Пугачеву. В память о нем был опубликован видеоролик, в котором собраны моменты его выступлений. Вскоре после этого Пугачева увидела пост и оставила комментарий: «Очень жаль», что свидетельствует о ее глубоком сожалении и уважении к творчеству пародиста.
Золотов был известен не только своим талантом, но и умением передать харизму Пугачевой. Его выступления пользовались популярностью у зрителей и оставили заметный след в мире искусства.
Несмотря на то что Алла Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года и столкнулась с критикой в соцсетях, она продолжает следить за событиями на родине. 3 ноября 2023 года она вернулась в страну и записала три песни для личного пользования, после чего вновь уехала за границу.
Смерть Алексея Золотова стала тяжелой утратой для многих поклонников его творчества и для Аллы Пугачевой, которая всегда поддерживала талантливых артистов.