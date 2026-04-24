Двухлетний ребенок упал с палубы круизного лайнера в Португалии

22 марта на Мальдивах перевернулась лодка с россиянкой на борту. На судне находились семь человек: россиянка, британка и пятеро мужчин из Индии. Капитан катера, набравший высокую скорость возле острова Фелиду, не справился с управлением, и судно опрокинулось. Из-за этого в открытый океан упали пятеро человек, включая россиянку.