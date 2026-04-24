Двухлетний ребенок упал с палубы круизного лайнера в Португалии

На острове Мадейра (Португалия) двухлетний пассажир круизного судна Mein Schiff 7 упал с палубы и получил серьезные травмы. Инцидент произошел утром 22 апреля во время остановки лайнера в порту Фуншала. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Daily Mail.
Мальчик рухнул с трехметровой высоты. Состояние ребенка стабилизировали на месте, после чего его экстренно доставили в местную больницу. По словам медиков, юный турист «борется за жизнь».
Судно совершает семидневный круиз, начавшийся на Гран-Канарии 20 апреля. Начато внутреннее расследование, говорится в сообщении.
22 марта на Мальдивах перевернулась лодка с россиянкой на борту. На судне находились семь человек: россиянка, британка и пятеро мужчин из Индии. Капитан катера, набравший высокую скорость возле острова Фелиду, не справился с управлением, и судно опрокинулось. Из-за этого в открытый океан упали пятеро человек, включая россиянку.
В канун Нового года на борту круизного лайнера произошло ЧП. 77-летняя пассажирка судна Nieuw Statendam, принадлежащего компании Holland America Line, упала за борт у побережья Кубы и пропала без вести.