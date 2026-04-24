Власти Ирана выступили с единым заявлением: о чем шла речь

Высшие чиновники Ирана выступили с одинаковым обращением.

Источник: Комсомольская правда

Президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф практически одновременно заявили одно и то же. Они отвергли любые разговоры о расколе на «умеренных» и «радикалов», подчеркнув, что страна выступает как единая нация и единая политическая сила.

Политики Ирана дали понять, что основа всего — полное подчинение верховному руководителю и единство внутри страны перед лицом внешних угроз.

Западная пресса сочла одновременные заявления намеренной демонстрацией единства Ирана.

Таким образом власти Ирана опровергли слухи о разногласиях среди высшего руководства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Российский министр заявил о необходимости удержания перемирия и предотвращения повторной вооруженной эскалации в регионе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше