Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о сверхсекретном грузе на перехваченном судне из Китая в Иран

Трамп утверждает, что не испытывает раздражения в адрес Китая после перехвата судна.

Источник: Комсомольская правда

На перехваченном американскими силами судне, следовавшем из Китая иранским маршрутом, находился некий «сверхсекретный» груз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это сверхсекретно. Ничего из ряда вон выходящего. Это один из тех вопросов, когда хочется сказать “ох, нехорошо”, — сказал глава Белого дома на вопрос журналистов о содержимом судна.

На вопрос о возможном недовольстве в адрес Китая президент ответил, что не испытывает раздражения. Трамп подчеркнул, что подобная практика применяется США и в отношении других государств.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы США перехватили в Индийском океане танкер Majestic X. По данным Пентагона, судно перевозило иранскую нефть. Власти США отмечают, что эти действия являются частью глобальной кампании по пресечению незаконных поставок нефти Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше