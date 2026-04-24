Трамп: США работают над урегулированием конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине.
«Мы пытаемся его разрешить», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Кроме того, Трамп ответил британскому принцу Гарри, который заявил о недостаточных усилиях по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что принц Гарри не выступает от имени Британии.
«Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Британии, это уж точно. Думаю, что я говорю за Британию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет», — заявил Трамп.
Напомним, с начала года делегации Российской Федерации и Украины при участии Соединённых Штатов провели три раунда переговоров, в том числе в Женеве 17−18 февраля.
Британский принц Гарри приехал с визитом на Украину. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, визит принца Гарри в Киев связан с контролем антироссийских действий Украины.