Трамп: США работают над урегулированием конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине.

«Мы пытаемся его разрешить», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Кроме того, Трамп ответил британскому принцу Гарри, который заявил о недостаточных усилиях по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что принц Гарри не выступает от имени Британии.

«Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Британии, это уж точно. Думаю, что я говорю за Британию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет», — заявил Трамп.

Напомним, с начала года делегации Российской Федерации и Украины при участии Соединённых Штатов провели три раунда переговоров, в том числе в Женеве 17−18 февраля.

Британский принц Гарри приехал с визитом на Украину. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, визит принца Гарри в Киев связан с контролем антироссийских действий Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше