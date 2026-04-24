Житель Приморья перенес инфаркт и инсульт и остался жив

54-летний мужчина попал во Владивостокскую клиническую больницу № 1 с тяжелым инфарктом. Состояние больного стабилизировали и уже готовили его к выписке. Однако перед возвращением домой у человека внезапно онемели конечности и появилась слабость. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Вскоре у мужчины развился инсульт, из-за чего нарушились речь и движения. Его экстренно перевели в реанимацию. Там применили тромболизис — метод для быстрого растворения тромба и восстановления нормального кровотока. Благодаря слаженной работе больного снова удалось стабилизировать.
«Этот случай — пример того, как важно вовремя обращаться за помощью», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.
Сейчас больной проходит реабилитацию, прогноз благоприятный. Мужчина признался, что раньше редко ходил к докторам и совершенно не следил за здоровьем. Теперь он твердо намерен соблюдать все выданные рекомендации.