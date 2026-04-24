В Хабаровской филармонии выступит прославленный московский кларнетист

25 апреля в Большом зале Хабаровской краевой филармонии пройдет концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», солистом выступит московский кларнетист Игорь Федоров.
Игорь Федоров — лауреат первых премий престижных конкурсов, обладатель специального приза «Лучший ансамблист» на конкурсе Юрия Башмета. Его имя внесено в Золотую книгу молодых талантов России «XX век — XXI век».
В первом отделении прозвучит концерт для кларнета с оркестром Аарона Копленда — сочинение, сочетающее неоклассицизм и элементы джаза.
Впервые в Хабаровске прозвучит фантазия для кларнета и камерного оркестра Ефрема Подгайца «Сарафан для Мишель». Также поклонники услышат концерт для кларнета с оркестром Арти Шоу — образец музыки эпохи свинга с влиянием идей Стравинского и Дебюсси.
Второе отделение посвящено творчеству Яна Сибелиуса.