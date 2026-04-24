В Хабаровской филармонии выступит прославленный московский кларнетист

Впервые в Хабаровске прозвучит фантазия для кларнета и камерного оркестра Ефрема Подгайца «Сарафан для Мишель». Также поклонники услышат концерт для кларнета с оркестром Арти Шоу — образец музыки эпохи свинга с влиянием идей Стравинского и Дебюсси.