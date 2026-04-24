Меры безопасности планируется усилить в Хабаровском крае на майские праздники

Всего с 1 по 9 мая в регионе проведут свыше 300 мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске. В этот период личный состав органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 Мая задействуют в общей сложности 300 человек, а 9 Мая — 3400 человек. «Уверен, слаженные действия наших оперативных служб позволят провести все мероприятия спокойно и без происшествий», — резюмировал губернатор Дмитрий Демешин на заседании антитеррористической комиссии (АТК) края. Губернатор отметил: в этом году необходимо дополнительно проработать вопрос с заблаговременной установкой достаточного количества рамок-металлоискателей и оцеплением территории, на которой будут проходить парады. Все это необходимо для обеспечения максимальной безопасности участников и гостей праздничных мероприятий.