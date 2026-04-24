В Хабаровском крае 24 апреля ожидается до 13 градусов тепла

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 апреля на территории Хабаровского края опасные метеорологические явления не прогнозируются. В краевой столице установится погода без осадков. Ночью температура составит от минус двух до минус четырех градусов, днем ожидается потепление до плюс девяти — плюс одиннадцати градусов. Ветер восточный, три-восемь метров в секунду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах края ночью местами возможен небольшой снег, температура составит от минус одного до минус шести градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс восьми — плюс тринадцати градусов.
Центральные районы края останутся без существенных осадков. Ночные температуры будут варьироваться от минус восьми до нуля градусов, дневные — от плюс трех до плюс двенадцати градусов. В северной части региона в ночное время местами прогнозируется небольшой снег. Температурный фон ночью составит от минус трех до минус тринадцати градусов, днем столбик термометра покажет от трех до восьми градусов выше нуля.
