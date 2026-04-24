Подросток в Неаполе сбросил с балкона статуэтку, которая убила туристку

В Неаполе 13-летний мальчик сбросил с балкона третьего этажа двухкилограммовую статуэтку, которая упала на голову 30-летней туристке Кьяре Жаконис. Женщина приехала в город с возлюбленным, чтобы отметить день рождения, но скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла еще в 2024 году, однако подробности из судебного разбирательства появились недавно. В ходе расследования выяснилось, что мальчик уже сбрасывал с балкона другие предметы — пульт дистанционного управления и планшет.
Прокуратура обвинила родителей ребенка в непредумышленном убийстве, заявив, что они не следили за ним. Супруги отрицают вину, утверждая, что статуэтка им не принадлежала. Предварительное слушание по делу назначено на 26 июня 2026 года, говорится в сообщении.
