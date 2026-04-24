Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за $96 тыс

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. С середины 1990-х годов она стала одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп, наряду с группами Blur, Suede и Pulp. Группа распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями Галлахерами прямо перед их концертом в Париже. После этого музыканты занялись сольными проектами, которые, однако, не смогли повторить успеха Oasis. В 2024 году было объявлено о воссоединении группы. В прошлом году она провела гастрольный тур Live'25, в ходе которого дала несколько десятков концертов по всему миру.