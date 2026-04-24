Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за $96 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Гитара одного из основателей британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $96 тыс., следует из данных торгового дома.
Акустическая гитара Epiphone EJ-200 с автографом Галлахера использовалась музыкантом при записи альбома (What’s the Story) Morning Glory?, а также появлялась в видеоклипе на одну из самых известных песен группы — Wonderwall.
В Sotheby’s отметили, что гитара находится в отличном состоянии. Перед началом торгов эксперты оценили стоимость инструмента в диапазоне от $60 тыс. до $80 тыс.
Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. С середины 1990-х годов она стала одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп, наряду с группами Blur, Suede и Pulp. Группа распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями Галлахерами прямо перед их концертом в Париже. После этого музыканты занялись сольными проектами, которые, однако, не смогли повторить успеха Oasis. В 2024 году было объявлено о воссоединении группы. В прошлом году она провела гастрольный тур Live'25, в ходе которого дала несколько десятков концертов по всему миру.