Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России утвердило перечень критериев к БАДам

Кабмин России утвердил перечень критериев к биологически активным добавкам. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Life.ru

В числе ключевых требований — наличие у производителя свидетельства о государственной регистрации. Также обязательна соответствующая маркировка продукции. Кроме того, необходимо, чтобы аккредитованная испытательная лаборатория подтвердила соответствие добавки заявленному составу и показателям безопасности.

Ещё одним важным критерием становится доказательство эффективности БАД. Такое подтверждение может быть получено, в частности, на основе данных научных исследований. Дополнительно требуется, чтобы в действующих клинических рекомендациях содержалась информация об эффективности применения данной добавки.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в России готовят ГОСТ, который закрепит критерии отечественного пива. По его словам, стандарт рассчитывают принять в третьем квартале 2026 года. В основу документа заложат две группы требований. Первая касается происхождения сырья, вторая — производственных активов.

