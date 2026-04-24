Эксперт спрогнозировал цены на продукты к майским праздникам

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В майские праздники традиционно растет спрос на продукты для пикников и шашлыков. О том, как изменятся цены и как сэкономить, агентству «Прайм» рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.
По словам эксперта, помидоры и картофель могут подорожать более чем на 10%, а огурцы — подешеветь до 28% благодаря тепличным урожаям. Спрос на мясо вырастет в полтора раза. Свиная шейка подорожает сильнее всего, баранина будет стоить 800−1500 рублей за килограмм, курица подорожает незначительно.
«Готовый шашлык в маринаде на 30% дороже весового мяса, поэтому лучше сделать маринад самостоятельно. Окорок или лопатка значительно дешевле шейки, а при правильном маринаде (минералка, луковый сок, киви) мясо станет мягким. Перед праздниками сети устраивают “ценовую битву” — следите за скидками», — советует Маликов.
Эксперт рекомендует составлять список продуктов, чтобы не купить лишнего, и не пренебрегать акциями крупных сетей. Самостоятельное маринование мяса и выбор более доступных частей туши помогут заметно сэкономить без потери качества шашлыка.