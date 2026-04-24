В Госдуме рассказали о новых правилах оформления больничных в декрете

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Норма, позволяющая родителю в декретном отпуске сохранить право на больничный и пособие по нетрудоспособности, если в это время он работает у другого страхователя, вступает в силу в России с 26 апреля, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).