Суд продлил срок ареста активов Тимура Иванова на полгода

В Москве Симоновский суд продлил срок обеспечительных мер на арестованное имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.
По данным источника, арест также продлен на активы других фигурантов уголовного дела.
«В ходе предварительных слушаний по второму уголовному делу в отношении Тимура Иванова, а также бизнесмена Александра Фомина… продлены на активы всех фигурантов, а также аффилированные им счета и компании», — сказал источник.
В прошлую пятницу прошло закрытое заседание, на котором защита потребовала отказать прокурору в продлении обеспечительных мер, назвав это «излишним». Как пояснили адвокаты, все арестованные ранее счета, недвижимость и активы из списка гособвинения уже изъяты государством: часть — после приговора по первому делу Иванова, часть — по антикоррупционному иску надзорного ведомства. Но суд принял иное решение.
Напомним, что 1 июля 2025 года Тимура Иванова приговорили к 13 годам тюрьмы.