«Не отмахивайтесь»: экстрасенс попросил Трампа разобраться в феномене телепортации

Израильский экстрасенс Ури Геллер призвал президента США Дональда Трампа серьезно отнестись к сообщениям о телепортации. Об этом сообщает Daily Star.
Геллер утверждает, что телепортация якобы является реальным явлением. Он выступил в защиту высокопоставленного сотрудника FEMA Грегга Филлипса, который в одном из подкастов рассказал о необъяснимых случаях перемещения.
Экстрасенс добавил, что якобы сталкивался с подобным явлением в 1970-х годах во время исследований спецслужбами. По его словам, он был перемещен «неизвестной силой» с Манхэттена на десятки километров к дому доктора Андрия Пухарича, который сотрудничал с ЦРУ.
«Президент Трамп. Выслушайте его внимательно. Не отмахивайтесь. Расследуйте это», — отметил экстрасенс.
Геллер добавил, что это может «пролить свет на природу вселенной и феномен НЛО». Он заявил, что готов лично объяснить президенту, как работает этот процесс.
По данным издания, в Белом доме пытаются минимизировать резонанс вокруг заявления чиновника FEMA, чтобы избежать репутационных рисков.
Ранее Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обнародовать документы американского правительства об НЛО. По его словам, публикация вызовет много вопросов. Глава Белого дома назвал тему НЛО одной из самых интригующих.