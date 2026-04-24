Биолог Ноздрина назвала смертельно опасные ягоды Подмосковья

Речь идет о плодах волчеягодника обыкновенного.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Плоды волчеягодника обыкновенного, наряду с белладонной и вороньим глазом, относятся к числу наиболее опасных ягод, которые растут в Подмосковье, их употребление может привести к летальному исходу. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина.

«К числу наиболее коварных представителей местной флоры относится волчеягодник обыкновенный. Этот раннецветущий кустарник привлекает внимание яркими розовыми соцветиями и душистым ароматом, однако все его органы — от коры до ягод — насыщены ядовитыми веществами. Контакт с соком растения провоцирует дерматиты, а употребление ягод может привести к летальному исходу», — рассказала биолог.

Среди не менее опасных ягод — белладонна и вороний глаз, относящиеся к группе так называемых волчьих ягод. Они содержат алкалоиды, вызывающие тяжелые нейротоксические эффекты.

Опасным является и лютик едкий, известный в народе как «куриная слепота». «При контакте с открытыми частями тела вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а в редких случаях — некротические поражения», — добавила Ноздрина.