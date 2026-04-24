Останки трех детей в возрасте от трех до семи лет нашли в лесу в Мемфисе

В городе Мемфис (штат Теннесси) нашли останки трех детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает People.
Первым на кости наткнулся мужчина, выгуливавший собаку. Он обнаружил маленький череп и вызвал полицию, предположив, что останки принадлежат животному. Однако полицейские определили, что это человеческий череп.
При осмотре близлежащей территории через пару недель они обнаружили еще один череп и 14 детских костей в водосточной трубе.
По данным судмедэкспертизы, останки пролежали в лесу несколько лет. Обстоятельства смерти детей пока неизвестны, расследование продолжается, говорится в сообщении.
До этого в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. 15 октября прошлого года женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.
В декабре в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка обнаружили человеческие череп и кости.