Поддержка многодетности стала приоритетной задачей в России

Поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача в России. Об этом сказал президент страны Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Слова президента зачитал во время приветствия участников ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
Для достижения цели, по словам президента, нужно уделить внимание здравоохранению и образованию, экономике и культуре, заниматься благоустройством городов и поселков должны объединиться усилия государства, НКО, религиозных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации.
— Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи, заботы о детях и старших родственниках. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее будущее Отечества, — сказал Владимир Путин.
