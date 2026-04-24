Судебные приставы в ЕАО приостановили работу кафе на двадцать суток

В Биробиджане деятельность кафе приостановили из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане деятельность кафе приостановили из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее проверку в заведении провел Роспотребнадзор, выявив критические нарушения законодательства, сообщает ГУФССП по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным регионального управления ФССП, в заведении отсутствовал контроль качества продукции, не соблюдались правила хранения товара, а в помещениях были обнаружены тараканы и колиформы. Учитывая прямую угрозу здоровью посетителей, суд назначил наказание в виде административного приостановления работы на двадцать суток.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов по городу Биробиджану номер два. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на объект и произвели процедуру опечатывания помещений. Предприниматель уведомлен, что самовольное возобновление работы до истечения срока повлечет дополнительные санкции. В настоящее время органы принудительного исполнения продолжают следить за соблюдением судебного решения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru